Das mittlerweile siebente Tarmac-Festival auf dem Flugplatz Allstedt geht in diesem Jahr nicht zum gewohnten Termin über die Bühne. Warum es verschoben wird und ab wann man die rarenTickets kaufen kann.

Tarmac-Festival auf dem Flugplatz Allstedt verschoben - das sind die Gründe

Großer Andrang beim Tarmac 2025 in Allstedt vor der Outer Rim Stage, bespielt vom Kollektiv Resonant.

Allstedt/MZ. - Zum mittlerweile siebenten Mal wird in diesem Jahr das Tarmac-Festival auf dem Flugplatzgelände im Wald bei Allstedt stattfinden. Allerdings nicht traditionell am ersten Wochenende im September, sondern erst eine Woche später - vom 10. bis 13. September 2026.