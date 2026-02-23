Tarmac diesmal später Tarmac-Festival auf dem Flugplatz Allstedt verschoben - das sind die Gründe
Das mittlerweile siebente Tarmac-Festival auf dem Flugplatz Allstedt geht in diesem Jahr nicht zum gewohnten Termin über die Bühne. Warum es verschoben wird und ab wann man die rarenTickets kaufen kann.
24.02.2026, 00:00
Allstedt/MZ. - Zum mittlerweile siebenten Mal wird in diesem Jahr das Tarmac-Festival auf dem Flugplatzgelände im Wald bei Allstedt stattfinden. Allerdings nicht traditionell am ersten Wochenende im September, sondern erst eine Woche später - vom 10. bis 13. September 2026.