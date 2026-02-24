Vier Jahre Krieg in der Ukraine Schwindet die Solidarität mit den Ukrainern im Burgenlandkreis?
Als Russland vor vier Jahren die Ukraine überfällt, ist auch im Landkreis die Hilfsbereitschaft groß. In welchem Maß das abgenommen hat und welche Gründe dafür genannt werden.
24.02.2026, 08:47
Weißenfels - Am 24. Februar 2022 geht eine Schockwelle durch Europa. Russland überfällt an jenem Tag vor vier Jahren die Ukraine. Auf die erste Fassungslosigkeit folgt in den nächsten Tagen und Wochen vielerorts eine zweite Welle – eine der Solidarität mit den Ukrainern. Auch im Burgenlandkreis ist die Hilfsbereitschaft damals groß.