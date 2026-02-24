weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Vier Jahre Krieg in der Ukraine: Schwindet die Solidarität mit den Ukrainern im Burgenlandkreis?

Vier Jahre Krieg in der Ukraine Schwindet die Solidarität mit den Ukrainern im Burgenlandkreis?

Als Russland vor vier Jahren die Ukraine überfällt, ist auch im Landkreis die Hilfsbereitschaft groß. In welchem Maß das abgenommen hat und welche Gründe dafür genannt werden.

Von A. Kempf, M. Schumann und K. Kittler 24.02.2026, 08:47
Kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine kämpfte man im Burgenlandkreis noch mit der Corona-Pandemie. Im ehemaligen Impfzentrum in Zorbau sind nach Kriegsbeginn vom Deutschen Roten Kreuz und weiteren Hilfsorganisationen Sachspenden für Ukrainer gesammelt worden, wovon sich damals auch Landrat Götz Ulrich (CDU, Mitte) vor Ort ein Bild machte.
Foto: Martin Walter

Weißenfels - Am 24. Februar 2022 geht eine Schockwelle durch Europa. Russland überfällt an jenem Tag vor vier Jahren die Ukraine. Auf die erste Fassungslosigkeit folgt in den nächsten Tagen und Wochen vielerorts eine zweite Welle – eine der Solidarität mit den Ukrainern. Auch im Burgenlandkreis ist die Hilfsbereitschaft damals groß.