Kurz nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine kämpfte man im Burgenlandkreis noch mit der Corona-Pandemie. Im ehemaligen Impfzentrum in Zorbau sind nach Kriegsbeginn vom Deutschen Roten Kreuz und weiteren Hilfsorganisationen Sachspenden für Ukrainer gesammelt worden, wovon sich damals auch Landrat Götz Ulrich (CDU, Mitte) vor Ort ein Bild machte.

Foto: Martin Walter