Weißenfelser muss sich vor dem Landgericht wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchter Erpressung verantworten. Warum er für die schlimmere Tat nicht verurteilt wird.

Zusammengeschlagen in Weißenfels - und die Freunde laufen davon

Der Angeklagte (rechts) aus Weißenfels muss sich vor dem Landgericht Halle wegen mehrfacher gefährlicher Körperverletzung und räuberischer Erpressung verantworten.

Weißenfels - Der 17-Jährige spricht nicht sehr laut. „Die Gedanken an damals kommen immer wieder“, erzählt er der Richterin. Jede Nacht habe er Flashbacks. Dabei ist der Tag, an dem er in Weißenfels auf offener Straße brutal zusammengeschlagen wurde, schon fast 20 Monate her. Jetzt muss sich der Täter vor dem Landgericht Halle unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten – und wird trotzdem für diese Tat nicht verurteilt.