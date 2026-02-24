Die Grundstücksausfahrt eines Mehrfamilienhauses in Quedlinburg sorgt für Zoff: Mieter beklagen, dass sie geltende Verkehrsregeln nicht einhalten könnten, und sehen die Stadtverwaltung in der Pflicht. Diese sieht das anders.

„Wir müssen gegen Gesetze verstoßen“: Ausfahrt in Quedlinburg stellt Mieter vor Probleme

Dieser Blick von der Ausfahrt auf dem Grundstück in Richtung der Rosa-Luxemburg-Straße in Quedlinburg zeigt die Situation, wie sie Anwohner schildern.

Quedlinburg/MZ. - Lothar Schulz wohnt gern in dem Mehrfamilienhaus in Quedlinburg, in dem er schon lange Mieter ist. Doch wenn er oder ein anderer Bewohner das Grundstück mit dem Auto verlasse, „müssen wir gegen geltendes Gesetz verstoßen“, sagt er. Die Stadtverwaltung, an die er sich mehrfach gewandt habe – „es gibt eine Menge Schriftverkehr“ –, könne die Situation ändern. „Aber es passiert nichts.“