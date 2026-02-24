Die Stadtbibliothek in Dessau muss fast alle Service-Angebote einstellen. Was Nutzer wissen müssen.

Dessau/MZ. - Aufgrund „der momentanen prekären Personalsituation“ wird in dieser Woche der gewohnte Service in der Dessauer Hauptbibliothek heruntergefahren und nur noch auf die notwendigsten Dienstleistungen eingeschränkt. Das hat am Montag die Pressestelle der Stadtverwaltung mitgeteilt.

Nach ihren Angaben bedeutet das, dass in den Ausleihbereichen keine Beratung stattfindet, keine Benutzerwünsche bearbeitet werden, Neuanmeldungen nur vorgenommen werden, wenn es die aktuelle Situation am Ausleihtresen zulässt, und dass zurückgebrachte Medien nicht umgehend wieder in die Regale zurückgeordnet werden können. Die telefonische Erreichbarkeit der Auskunft der Bibliothek ist zudem nur eingeschränkt gewährleistet. Dazu kommt: Die Einarbeitung und Zurverfügungstellung von Zeitschriften kann nur verzögert stattfinden.

Sollte sich diese Situation nicht wieder verbessern, werde man darüber informieren, erklärte ein Stadtsprecher. Die Einschränkungen beschränken sich auf den Standort Dessau. Die Roßlauer Ludwig-Lipmann-Bibliothek ist normal geöffnet.