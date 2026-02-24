weather wolkig
Dessau-Rosslau
Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt haben ein Budget von 5.500 Euro für ihre Wahlkreisbüros. Die Dessauer AfD-Abgeordneten Nadine Koppehel und Margret Wendt beschäftigen dabei besonders viel Personal. Was AfD-Parteikollegen dazu sagen. Warum die Konkurrenz ein „Geschmäckle“ sieht.

Von Oliver Müller-Lorey 24.02.2026, 08:00
Unscheinbar, aber angeblich Arbeitsstätte für 23 Mitarbeiter von zwei Abgeordneten: Das AfD-Wahlkreisbüro befindet sich in der Muldstraße 88.
Unscheinbar, aber angeblich Arbeitsstätte für 23 Mitarbeiter von zwei Abgeordneten: Das AfD-Wahlkreisbüro befindet sich in der Muldstraße 88. Foto: Thomas Ruttke

Dessau-Rosslau/MZ. - Drei mit Filzstift auf ein vergilbtes Klingelschild geschriebene Buchstaben sind der einzige Hinweis darauf, was sich im Inneren des unscheinbaren Gebäudes in der Muldstraße 88 befindet. „AfD“. Ansonsten: Keine Plakate, Aufkleber oder Werbung an dem Haus, in dem die beiden AfD-Landtagsabgeordneten Nadine Koppehel und Margret Wendt sowie die Dessau-Roßlauer Stadtratsfraktion ihren Sitz haben. Und auch sonst ist es ruhig vor dem Haus. Auffallend ruhig.