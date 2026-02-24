Wegen 10 Euro Ladendieb verprügelt Verkäufer in Halle: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)
Bei einem Diebstahl hat ein bislang unbekannter Mann den Verkäufer eines Ladens in Halle geschlagen. Auf der Suche nach dem Ladendieb bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Aktualisiert: 24.02.2026, 09:46
Halle (Saale). – Bereits am 29. August 2025 hat ein bisher unbekannter Mann in einem Geschäft in der Kutschergasse in Halle Waren im Wert von 10 Euro gestohlen, teilt die Polizei mit.
Bei seinem Diebstahl ertappt, habe der Mann zudem den Verkäufer des Ladens mehrmals mit beiden Fäusten geschlagen. Nun sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen.
(Foto: Polizei)
(Foto: Polizei)
Wer kennt diesen Mann und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/2242000 entgegen.