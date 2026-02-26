weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. Hallescher FC: So stärkt Pauline Schäfer-Betz Kapitän Niklas Landgraf

Seit 2024 ein Paar Turnstar ist seine Freundin: So stärkt Pauline Schäfer-Betz HFC-Kapitän Niklas Landgraf

Niklas Landgraf hat schwere Zeiten hinter sich, stand beim HFC in der Kritik. Auf neuer Position hat er zur Form gefunden. Wie Freundin Pauline Schäfer-Betz ihn stützt.

Von Fabian Wölfling 26.02.2026, 18:00
Niklas Landgraf dirigiert jetzt als Sechser beim HFC.
Niklas Landgraf dirigiert jetzt als Sechser beim HFC. (Foto: IMAGO/Köhn)

Halle/MZ - Zehn, vielleicht auch 15 Minuten dauerte die erste Sportkarriere von Niklas Landgraf. Der Vater des heutigen Fußballprofis, der als Kapitän den Halleschen FC anführt, ist Turntrainer. Er schickte seinen Sohn auch mal auf die Matte. „Wir haben das aber direkt abgebrochen. Da war einfach kein Talent vorhanden“, sagt Landgraf.