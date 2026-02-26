Niklas Landgraf hat schwere Zeiten hinter sich, stand beim HFC in der Kritik. Auf neuer Position hat er zur Form gefunden. Wie Freundin Pauline Schäfer-Betz ihn stützt.

Halle/MZ - Zehn, vielleicht auch 15 Minuten dauerte die erste Sportkarriere von Niklas Landgraf. Der Vater des heutigen Fußballprofis, der als Kapitän den Halleschen FC anführt, ist Turntrainer. Er schickte seinen Sohn auch mal auf die Matte. „Wir haben das aber direkt abgebrochen. Da war einfach kein Talent vorhanden“, sagt Landgraf.