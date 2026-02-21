Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unfassbaren 7:1 (2:0) fegte die Mannschaft des Eilslebener SV den BSV 79 Magdeburg am Samstag vom Platz.

Eilsleben/MTU. Die Eilslebener haben am Samstag dem Gegner aus Magdeburg souveräne sieben Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 7:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Robert Niebuhr den Ball ins Netz (15.).

Eilslebener SV mit 2:0 vorne – Minute 15

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV musste einmal Gelb hinnehmen. Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Luca Drebenstedt. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es sah nicht gut aus für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu bewahren, das Match war jedoch verloren. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Bereits drei Spielminuten später konnte Til Weber (Eilsleben) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 7:1 gingen die Eilslebener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Köhler (60. Wittek), Derda, Gerhardt (60. Weber), Bach, Badeleben, Haus, Matthies (60. Bockwoldt), Stolte (60. Jakobs), Niebuhr, Hampel (80. Roloff)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Nsien, Hartwig, Ellrich, Hilgendorf, Spiering, Klinzmann, Gröschner, Ngou, Njonou, Kasper (85. Chahdali)

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39