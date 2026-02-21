Die SV Germania 08 Roßlau hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen mit 1:4 (1:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Hausherren aus Roßlau eine Niederlage gegen den SV Allemannia 08 Jessen hinnehmen. 1:4 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Paul Ulrich Hanke für Roßlau traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen musste einmal Gelb hinnehmen (14.). Das Gegentor konnten die Jessener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jannik-Noah Winter den Ball ins Netz.

SV Germania 08 Roßlau Kopf an Kopf mit SV Allemannia 08 Jessen – 1:1 in Minute 61

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Jessens Philip Olexy konnte seinem Team in Minute 65 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Roßlau. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 13 (70.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

In der Nachspielzeit nutzte der SV Allemannia 08 Jessen noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Winter (Jessen) den Ball erneut über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:1 verließen die Jessener den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Allemannia 08 Jessen

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – P. U. Hanke (75. Fleischer), Franzel (75. Krug), Müller, Marzian, Berke, Seiffert, Möbius (60. Kroker), Richter (85. Lorenz), Ruge, Klausnitzer

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Wedmann (60. Michlick), Michlick, Heinrich, Weidmann, Heinze (74. Schüler), Winter, Kilian (74. Peinl), Quinque, Olexy, Böhme

Tore: 1:0 Paul Ulrich Hanke (9.), 1:1 Jannik-Noah Winter (61.), 1:2 Philip Olexy (65.), 1:3 Jannik-Noah Winter (70.), 1:4 Jannik-Noah Winter (90.+3); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Andreas Kräbel, Oliver Schunke; Zuschauer: 79