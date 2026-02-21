Der Burger BC 08 I unter Leitung von Coach Tim Kolzenburg feierte einen deutlichen Erfolg über den SV Eintracht Salzwedel 09 I mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Landesklasse 1-Partie.

Burg/MTU. Die 103 Besucher des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen die Gäste aus Salzwedel mit 4:0 (1:0) deutlich.

Erik Teege traf für den Burger BC 08 I in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I musste zweimal Gelb hinnehmen (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. Die Burger legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Luca Jannes Schulz der Torschütze (77.).

Burger BC 08 I mit 2:0 vorne – 77. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Burger BC 08 I musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Burger brach nicht ab. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Nur zwei Minuten darauf konnte Denis Neumann (Burg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 4:0 gingen die Burger als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Grisgraber, Teege (56. Saage), Thiede (84. Baas), Kersten (56. Engel), Neumann, Parpart (68. Schulz), Jürgen, Siebert, Schlitte, Wehrmann (84. Rusche)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Eisert, Wazar Hasan, Krietsch, Gueta, Krubert (82. Lemke), Kummert, Hentschel, Wulff, Müller, Ali

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103