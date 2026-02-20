Eine bittere Schlappe erlitt der VfB 1906 Sangerhausen an diesem Freitag auf heimischem Platz gegen den SV Blau-Weiß Zorbau. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga vor 95 Zuschauern mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Elf von Stefan Kuhnert hat am Freitag vor 95 Zuschauern im Friesenstadion Pl.2 ganze fünf Treffer kassiert. Das Spiel endete 1:5 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Nikita Bondarenko für Zorbau traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Aber die Sangerhäuser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Bruno Weick erzielt.

1:1 im Duell zwischen VfB 1906 Sangerhausen und SV Blau-Weiß Zorbau – Minute 23

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte noch einmal Gelb. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

Nur sechs Minuten vor Abpfiff gelang es Bondarenko, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:5 zu festigen (84.). Der VfB 1906 Sangerhausen rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Schäffner, Weick, Hennig (68. Halle), Hildebrandt, Schneider (72. Husung), Wagenhaus, Schulz, Kern (60. Stöhr), Olbricht, Sonnenberg (46. Lange)

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Seidel, Campbell (80. Omerovic), Bondarenko, Nicodemus, Neuhaus (80. Engl), Hein (72. Tsipi), Strauchmann, Erdmann (89. Bisultanov), Neuhaus, De Pinho Gomes (65. Sothen)

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95