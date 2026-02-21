Dem Osterweddinger SV gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den SV Seilerwiesen Magdeburg mit 3:1 (0:1) zu besiegen. 64 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Sülzetal/MTU. Osterwedding – Magdeburg: Nachdem der Osterweddinger SV an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Christian-Gabriel Gropius vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Kai Rathsack das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (44.). Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Osterweddinger SV steckte noch einmal Gelb ein (57.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Osterweddinger revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Oskar Yannik Schulze erzielt.

70. Minute Osterweddinger SV gleichauf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Schulze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Dziobek (75. Hübler), Müller (46. Loof), Klaus, Schulze (90. Suchanek), Barkowski, Magel, Falkenberg, Iser (75. Koch), Nölle, Reuter

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Gropius, Grzenda, Seegers, Meyer (46. Brandt), Rittmeister, Dreiling, Theele (77. Hornbach), Schröder, Rathsack, Skorsetz

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64