Fußball-Verbandsliga: An diesem Wochenende hat der VfB 1906 Sangerhausen auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen den SV Blau-Weiß Zorbau unterlag das Team von Stefan Kuhnert mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Im Friesenstadion Pl.2 wurden die Fans des VfB 1906 Sangerhausen am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Darius Triebel durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (1:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Nikita Bondarenko für Zorbau traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Sangerhäuser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Bruno Weick erzielt.

VfB 1906 Sangerhausen Kopf an Kopf mit SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 23

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte einmal Gelb. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Bondarenko (Zorbau) den Ball erneut über die Linie bringen (84.). Mit 5:1 verließen die Zorbauer den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Hildebrandt, Hennig (68. Halle), Olbricht, Weick, Schulz, Sonnenberg (46. Lange), Schneider (72. Husung), Schäffner, Wagenhaus, Kern (60. Stöhr)

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Seidel, Nicodemus, Bondarenko, Erdmann (89. Bisultanov), Hein (72. Tsipi), De Pinho Gomes (65. Sothen), Neuhaus, Campbell (80. Omerovic), Strauchmann, Neuhaus (80. Engl)

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95