Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unfassbaren 7:0 (1:0) fegte die Mannschaft des SV Eintracht Elster die SG 1919 Trebitz am Freitag vom Spielfeld.

Zahna-Elster/MTU. 7:0 (1:0) in Elster: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Marvin Richter, der SV Eintracht Elster, am Freitag im Tor der Gäste aus Trebitz untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Sebastian Knick (Dessau-Roßlau) eine Gelbe Karte an die Gäste (32.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Marvin Richter am Ende der ersten Halbzeit, als Damon Schüler für Elster traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 44 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter wieder handeln. Die SG 1919 Trebitz steckte jetzt einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis ein (48.). Das zweite Tor konnten die Zahna-Elsteraner in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Moritz Walter Donath den Ball ins Netz.

SV Eintracht Elster mit 2:0 vorne – 65. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Schüler traf in Minute 70, Eric Schutzsch in Minute 72, Schüler in Minute 74 und Philipp Schneider in Minute 86. Spielstand 6:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Karl Ferigo, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:0 auszubauen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG 1919 Trebitz

SV Eintracht Elster: A. Richter (46. Walter) – Dietze, Schüler (79. Jahn), Witzel (62. Donath), Schneider, Schutzsch, Schuschke, Kase (65. Ferigo), Lavrov, Engelhardt, T. Richter

SG 1919 Trebitz: Langer – Oberländer, Gröber, Kirschke, Höppner (46. Grobmann), Meene, Poenicke, Födisch (81. Wilhelm), Kühne, Schneider (75. Tawfik Kinani), Preuß

Tore: 1:0 Damon Schüler (44.), 2:0 Moritz Walter Donath (65.), 3:0 Damon Schüler (70.), 4:0 Eric Schutzsch (72.), 5:0 Damon Schüler (74.), 6:0 Philipp Schneider (86.), 7:0 Karl Ferigo (90.+3); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Laurence Steffen, Max Müller; Zuschauer: 85