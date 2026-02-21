Fußball-Landesklasse 1: Mit einem beeindruckenden 4:0 (1:0) ging der Burger BC 08 I von Coach Tim Kolzenburg aus dem Duell mit dem SV Eintracht Salzwedel 09 I vom Platz.

Burg/MTU. Die 103 Besucher des BBC 08 Parkstadions (Pl. 2) haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Burger schlugen das Team aus Salzwedel mit 4:0 (1:0) deutlich.

Erik Teege traf für den Burger BC 08 I in Minute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Kurz nach der Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der SV Eintracht Salzwedel 09 I kassierte zweimal Gelb (50.). Der Burger BC 08 I hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Tim Kolzenburg. Das zweite Tor konnten die Burger in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Luca Jannes Schulz den Ball ins Netz.

77. Minute: Burger BC 08 I liegt mit 2:0 vorne

In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Burger BC 08 I kassierte noch einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 81: Burg traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Burg

Wettbewerb: Landesklasse 1

Spieltag: 16

Bereits zwei Minuten darauf konnte Denis Neumann (Burg) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 4:0 verließen die Burger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Burger BC 08 I – SV Eintracht Salzwedel 09 I

Burger BC 08 I: Klötzer – Grisgraber, Neumann, Jürgen, Thiede (84. Baas), Teege (56. Saage), Kersten (56. Engel), Schlitte, Wehrmann (84. Rusche), Siebert, Parpart (68. Schulz)

SV Eintracht Salzwedel 09 I: Giebichenstein – Krietsch, Müller, Krubert (82. Lemke), Kummert, Gueta, Wazar Hasan, Eisert, Hentschel, Ali, Wulff

Tore: 1:0 Erik Teege (17.), 2:0 Luca Jannes Schulz (77.), 3:0 Luca Jannes Schulz (81.), 4:0 Denis Neumann (83.); Schiedsrichter: Florian Gehrmann (Oebisfelde); Assistenten: Nils Lehmann, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 103