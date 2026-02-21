Die angebliche Schummelei des Kanadiers Marc Kennedy löst bei Olympia großen Wirbel aus. Im Curling-Finale gegen Großbritannien geht es nun nur um den Sport. Das Endspiel entwickelt sich zum Krimi.

Cortina d'Ampezzo - Erst stand er wegen Schummelvorwürfen im Fokus, jetzt ist er zum zweiten Mal Olympiasieger: Marc Kennedy hat mit Kanada das olympische Curling-Turnier gewonnen. Die Nordamerikaner setzten sich in Cortina d'Ampezzo in einem spannenden Finale mit 9:6 gegen Großbritannien durch. Kennedy und seine Teamkollegen fielen sich in die Arme, schrien ihre Freude heraus und feierten dann gelöst mit ihren Fans.

Letztmals hatten kanadische Männer bei den Winterspielen 2014 in Sotschi triumphiert - ohne Kennedy. Beim Gold-Triumph 2010 in Vancouver war Kennedy hingegen Teil des Teams gewesen.

Das Spiel um Bronze am Freitag entschied die Schweiz gegen Norwegen deutlich mit 9:1 für sich.

Kennedys angebliche Schummelei bestimmte Schlagzeilen

Kennedy hatte zu Beginn des Curling-Turniers wegen einer angeblichen Schummelei großen Wirbel ausgelöst. Der Schwede Oskar Eriksson warf dem Kanadier eine irreguläre mehrmalige Berührung des Steins während der Abgabe vor. Kennedy reagierte sichtlich verärgert, stritt eine Schummelei ab und rief seinem Kontrahenten sogar ein derbes „Fuck off“ hinterher: „Verpiss dich.“

Der Curling-Weltverband verwarnte Kennedy mündlich und führte wegen mehrerer Vorfälle dieser Art bei allen Spielen eine verstärkte Überwachung der Steinabgaben ein. Auch das Netz schaute genauer hin: Lustige Memes der angeblichen Schummelei Kennedys eroberten soziale Medien.

Deutscher Curler belegen Rang sieben

Die deutschen Curler waren erstmals seit Sotschi 2014 wieder bei Olympischen Spielen dabei. Mit vier Siegen und fünf Niederlagen belegte die Auswahl um Kapitän Marc Muskatewitz Rang sieben und verpasste damit das Halbfinale der besten vier Teams.