Nick Woltemade wird ausgewechselt, ein Sieg wird es für Newcastle United danach auch nicht mehr. Stattdessen gewinnt das Team von Star-Coach Pep Guardiola. Nun ist Manchester City an Arsenal dran.

Manchester City ist bis auf zwei Punkte an Arsenal dran.

Manchester - Manchester City ist in der englischen Premier League vorerst bis auf zwei Punkte an Tabellenführer FC Arsenal herangerückt. Die Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola gewann ihr Heimspiel am Abend gegen Newcastle United mit 2:1 (2:1).

Beide Treffer erzielte Nico O'Reilly (14. und 27. Minute). Für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste hatte Lewis Hall gesorgt (22.). Der deutsche Nationalstürmer Nick Woltemade wurde bei Newcastle nach einer Stunde ausgewechselt.

In der Tabelle führt Arsenal, das in der Premier League zuletzt zweimal nur remis spielte, mit 58 Punkten aus 27 Spielen, City kommt auf 56 Zähler. Allerdings kann Arsenal am Sonntag mit einem Sieg bei Tottenham Hotspur den Vorsprung wieder deutlicher vergrößern.