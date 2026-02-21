Ilia Malinin feiert beim Schaulaufen sein Comeback auf dem olympischen Eis. Von dem Kür-Fiasko ist bei seinen Show-Auftritten nichts mehr zu spüren. Ein Olympiasieger sorgt im Panda-Kostüm für Lacher.

Mailand - Erst Hand in Hand mit Olympiasiegerin Alysa Liu, dann unter tosendem Applaus und mit Tränen in den Augen: Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin ist mehr als eine Woche nach seinem Kür-Drama aufs olympische Eis zurückgekehrt. Der 21-Jährige begeisterte das Publikum beim traditionellen Olympia-Schaulaufen wieder mit seiner fast schon üblichen spektakulären Flugshow und einem emotionalen Programm. Bei der gemeinsamen Darbietung mit den anderen US-Läufern, mit denen er Gold im Teamwettbewerb gewann, lief er Hand in Hand mit Liu und Amber Glenn.

Malinin war in der Einzelkonkurrenz der Männer wegen mehrerer schwerer Patzer in der Kür noch vom ersten Platz nach dem Kurzprogramm auf den achten Rang abgerutscht. Anschließend schrieb Malinin bei Instagram, dass er mit dem immensen Druck nicht klargekommen sei - und sprach über das Thema mentale Gesundheit. Konkret berichtete er dabei auch von „widerwärtigem Online-Hass“. Vor seiner bitteren Niederlage in Italien war der zweimalige Weltmeister mehr als zwei Jahre lang ungeschlagen.

Mit Hase/Volodin und einem Olympiasieger im Panda-Kostüm

Beim Schaulaufen waren mehr als 40 Eiskunstläufer dabei, die gemeinsam ihren Sport feierten. Auch Minerva Hase und Nikita Volodin, die im Paarlaufen Bronze und damit die einzige deutsche Medaille im Eiskunstlaufen bei den Winterspielen in Italien holten, nahmen an der Abschlussgala teil.

Bei einem bunten Abend überraschte Sensations-Olympiasieger Michail Schaidorow aus Kasachstan das euphorisierte Publikum im Panda-Kostüm und zeigte echte Comedy-Qualitäten. Den krönenden Abschluss bildete Liu, die bei den Frauen Gold gewann, bevor sich dann alle Beteiligten mit einer Gemeinschaftschoreographie von den Zuschauern verabschiedeten.