Klar unterlegen zeigte sich der VfB 1906 Sangerhausen im Spiel gegen den SV Blau-Weiß Zorbau vergangenen Freitag in der Fußball-Verbandsliga. Die Gastgeber verloren mit 1:5 (1:1).

Sangerhausen/MTU. Im Friesenstadion Pl.2 wurden die Fans des VfB 1906 Sangerhausen am Freitag Zeugen eines bitteren Spektakels. Fünf Bälle gingen Keeper Darius Triebel durch die Finger. Das Spiel endete 1:5 (1:1).

Gleich nach Spielstart schoss Nikita Bondarenko das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Die Zorbauer konterten in der 23. Minute. Diesmal war Bruno Weick der Torschütze.

VfB 1906 Sangerhausen und SV Blau-Weiß Zorbau – 1:1 in Minute 23

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen musste einmal Gelb hinnehmen. Nikita Bondarenko traf für Zorbau in Minute 52 und Max Erdmann zwei mal in Minute 54 und 57. Spielstand 4:1 für den SV Blau-Weiß Zorbau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.02.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 16

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Blau-Weiß Zorbau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Rüdiger Hoppe.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Bondarenko den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:5 verfestigte (84.). Damit war der Triumph der Zorbauer entschieden. Der VfB 1906 Sangerhausen rutschte auf Platz elf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SV Blau-Weiß Zorbau

VfB 1906 Sangerhausen: Triebel – Olbricht, Schulz, Wagenhaus, Sonnenberg (46. Lange), Weick, Hildebrandt, Schäffner, Schneider (72. Husung), Hennig (68. Halle), Kern (60. Stöhr)

SV Blau-Weiß Zorbau: Heinrich – Campbell (80. Omerovic), De Pinho Gomes (65. Sothen), Neuhaus (80. Engl), Nicodemus, Erdmann (89. Bisultanov), Strauchmann, Bondarenko, Seidel, Neuhaus, Hein (72. Tsipi)

Tore: 0:1 Nikita Bondarenko (5.), 1:1 Bruno Weick (23.), 1:2 Nikita Bondarenko (52.), 1:3 Max Erdmann (54.), 1:4 Max Erdmann (57.), 1:5 Nikita Bondarenko (84.); Schiedsrichter: Justin Ermisch (Halle); Assistenten: Eric Bregulla, Fabian Stegner; Zuschauer: 95