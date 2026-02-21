Die SV Germania 08 Roßlau hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen mit 1:4 (1:0).

Dessau-Roßlau/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Dessauer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SV Allemannia 08 Jessen verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:4 (1:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Paul Ulrich Hanke für Roßlau traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der SV Allemannia 08 Jessen musste einmal Gelb hinnehmen (14.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Jessener revanchieren: In Minute 61 wurde das Gegentor durch Jannik-Noah Winter erzielt.

1:1 im Duell zwischen SV Germania 08 Roßlau und SV Allemannia 08 Jessen – Minute 61

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau steckte jetzt einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Jessens Philip Olexy konnte seinem Team in Minute 65 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Roßlau. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 13 (70.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Winter, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:4 auszubauen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Allemannia 08 Jessen

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Richter (85. Lorenz), Klausnitzer, Franzel (75. Krug), Müller, Seiffert, Marzian, Berke, Ruge, Möbius (60. Kroker), P. U. Hanke (75. Fleischer)

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Quinque, Böhme, Kilian (74. Peinl), Heinze (74. Schüler), Wedmann (60. Michlick), Michlick, Weidmann, Olexy, Heinrich, Winter

Tore: 1:0 Paul Ulrich Hanke (9.), 1:1 Jannik-Noah Winter (61.), 1:2 Philip Olexy (65.), 1:3 Jannik-Noah Winter (70.), 1:4 Jannik-Noah Winter (90.+3); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Andreas Kräbel, Oliver Schunke; Zuschauer: 79