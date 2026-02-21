Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der Osterweddinger SV vor 64 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Sülzetal/MTU. Osterwedding – Magdeburg: Nachdem der Osterweddinger SV an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Kai Rathsack (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri erneut in die Tasche. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen (57.). Die Magdeburger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Oskar Yannik Schulze der Torschütze (70.).

Osterweddinger SV Kopf an Kopf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 70

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Schulze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Nölle, Müller (46. Loof), Iser (75. Koch), Falkenberg, Magel, Dziobek (75. Hübler), Schulze (90. Suchanek), Reuter, Barkowski, Klaus

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Meyer (46. Brandt), Dreiling, Grzenda, Schröder, Gropius, Rittmeister, Skorsetz, Rathsack, Seegers, Theele (77. Hornbach)

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64