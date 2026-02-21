Absage am vorletzten Olympia-Tag: Der Zeitplan bei den Winterspielen wird erneut durcheinandergewirbelt. Das Halfpipe-Finale kann nicht wie geplant stattfinden. Der neue Termin steht bereits fest.

Viel Schnee in der Halfpipe: Der letzte olympische Wettkampf in Livigno muss wetterbedingt auf Sonntag verschoben werden.

Livigno - Das olympische Halfpipe-Finale der Ski-Freestylerinnen ist wegen schlechten Wetters und dichten Schneefalls verschoben worden. Nachgeholt werden soll die letzte Freestyle-Entscheidung in Livigno am Sonntag (10.40 Uhr), wie es in einer Mitteilung hieß. Bereits in den vergangenen Tagen war es in Livigno aufgrund der Prognosen immer wieder zu Verschiebungen im Zeitplan der Wettbewerbe gekommen.

Eine deutsche Starterin nimmt am Kampf um die Medaillen in der Halfpipe nicht teil, Sabrina Cakmakli war bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Bekannteste Teilnehmerin ist Freestyle-Superstar Eileen Gu, die als Mitfavoritin an den Start geht.