Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 durfte sich der Osterweddinger SV vor 64 Fußballfans über einen soliden 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Sülzetal/MTU. Osterwedding – Magdeburg: Nachdem der Osterweddinger SV an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit zwei Toren in Führung. Endstand: 3:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Kai Rathsack (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der Osterweddinger SV steckte noch einmal Gelb ein (57.). Das Gegentor konnten die Osterweddinger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oskar Yannik Schulze den Ball ins Netz.

1:1 für Osterweddinger SV und SV Seilerwiesen Magdeburg – Minute 70

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Schulze, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu festigen (90.+2).

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Barkowski, Klaus, Nölle, Müller (46. Loof), Dziobek (75. Hübler), Iser (75. Koch), Reuter, Schulze (90. Suchanek), Magel, Falkenberg

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Schröder, Theele (77. Hornbach), Dreiling, Grzenda, Skorsetz, Seegers, Meyer (46. Brandt), Rittmeister, Rathsack, Gropius

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64