Fußball-Landesklasse 2: Mit einem unfassbaren 7:1 (2:0) fegte die Mannschaft des Eilslebener SV den BSV 79 Magdeburg am Samstag vom Spielfeld.

Eilsleben/MTU. 7:1 (2:0) in Eilsleben: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Fabian Dilge, der Eilslebener SV, am Samstag im Tor der Gäste aus Magdeburg untergebracht.

Jerome Luca Gerhardt (Eilslebener SV) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Eilslebener legten nur kurze Zeit später nach. Diesmal war Robert Niebuhr der Torschütze (15.).

Minute 15: Eilslebener SV führt mit zwei Toren

In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der Eilslebener SV steckte einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Luca Drebenstedt musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Ole Stolte konnte in Minute 49 einnetzen und Njonou legte in Minute 64 nach. Es lief nicht gut für den BSV 79 Magdeburg. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 5 noch, die Ehre der Magdeburger zu retten, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Marcus-Antonio Bach traf für Eilsleben in Minute 72 und Christian Jakobs in Minute 87. Spielstand 6:1 für den Eilslebener SV.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Eilsleben

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Unmittelbar darauf gelang es Til Weber, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 zu festigen (90.).

Aufstellung und Statistik: Eilslebener SV – BSV 79 Magdeburg

Eilslebener SV: Bergeest – Matthies (60. Bockwoldt), Derda, Köhler (60. Wittek), Hampel (80. Roloff), Bach, Niebuhr, Gerhardt (60. Weber), Badeleben, Haus, Stolte (60. Jakobs)

BSV 79 Magdeburg: Drebenstedt – Ellrich, Spiering, Hartwig, Gröschner, Hilgendorf, Njonou, Klinzmann, Ngou, Nsien, Kasper (85. Chahdali)

Tore: 1:0 Jerome Luca Gerhardt (13.), 2:0 Robert Niebuhr (15.), 3:0 Ole Stolte (49.), 4:0 Marcus-Antonio Bach (64.), 4:1 Patrick Junior Njonou (68.), 5:1 Marcus-Antonio Bach (72.), 6:1 Christian Jakobs (87.), 7:1 Til Weber (90.); Schiedsrichter: Paul Lemme (Gardelegen); Assistenten: Marlon Schwarzlose, Karsten Steiniger; Zuschauer: 39