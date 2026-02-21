Einen 3:2 (3:1)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen fuhr der SV 1889 Altenweddingen am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Am Samstag haben sich der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (3:1).

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Fabian Richter für Altenweddingen traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Majed Al Mori erzielt.

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Es blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Das letzte Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Halbzeitpause, als Al Mori den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (70.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Magdeburger aber nicht mehr wettmachen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Deike, Zywotek (82. Rein), Krüger, Richter, Tandel (72. Krause), Winkelmann (90. Gumtz), Schwarz, Dethlefsen, Harnau, Wendland

MSC Preussen: Thiem – Kidw (46. Norenko), Dervishaj, Volkmer (70. Tischer), Farho, Preuss, Rezai, El Zayat, Al Mori, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Jibril

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75