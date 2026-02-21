Für den Magdeburger SV Börde endete der 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Groß Santersleben I mit 1:2 (0:2).

Magdeburg/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Sascha Sommer. Der Trainer von Magdeburg musste seine Mannschaft bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Groß Santersleben beobachten.

Wojciech Radoslaw Banas (SV Groß Santersleben I) netzte nur zwei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb (40.). Es vergingen 42 Minuten, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Yul Kilian Boeke den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Magdeburger SV Börde sieht sich 0:2 im Rückstand – 44. Minute

In Minute 80 fiel der finale Treffer der Partie. 35 Minuten nach der Pause gelang es Mathias Rhode, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein Tor zu verschaffen (80.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Groß Santersleben I

Magdeburger SV Börde: König – Müller, Blümel, Wolff, Rhode, Schüßler, Wesemeier, Boeke (67. Brussig), Fritsch (60. Lange), Gallert (72. M. Rebone), L. Rebone

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Kitanoski, Eftindjioski (74. Al Houri), Banas, Otto (90. Hahn), Madaus, Madaus (88. Desale), Adjioski, Tafere (86. Alicke), Ilijoski, Qorbani

Tore: 0:1 Wojciech Radoslaw Banas (2.), 0:2 Yul Kilian Boeke (44.), 1:2 Mathias Rhode (80.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Heine; Zuschauer: 15