Einen 3:2 (3:1)-Heimerfolg gegen den MSC Preussen heimste der SV 1889 Altenweddingen am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:2 (3:1).

Fabian Richter (SV 1889 Altenweddingen) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Doch die Magdeburger gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Majed Al Mori erzielt.

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

In Minute 70 fiel das letzte Tor der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Al Mori, den Ball erneut ins Netz zu befördern (70.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schwarz, Tandel (72. Krause), Richter, Dethlefsen, Zywotek (82. Rein), Deike, Wendland, Harnau, Winkelmann (90. Gumtz), Krüger

MSC Preussen: Thiem – Preuss, Farho, El Zayat, Dervishaj, Volkmer (70. Tischer), Jibril, Al Mori, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets), Kidw (46. Norenko), Rezai

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75