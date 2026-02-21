Für den Magdeburger SV Börde endete der 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Groß Santersleben I mit 1:2 (0:2).

Magdeburg/MTU. Vor 15 Zuschauern hat sich das Team von Sascha Sommer mit 1:2 (0:2) gegen Groß Santersleben geschlagen geben müssen.

Gleich nach Spielstart schoss Wojciech Radoslaw Banas das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Magdeburger SV Börde kassierte einmal Gelb (40.). Yul Kilian Boeke baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Magdeburger SV Börde liegt 0:2 im Rückstand – Minute 44

Das finale Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Pause, als Mathias Rhode den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Magdeburg erlangte (80.).

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Groß Santersleben I

Magdeburger SV Börde: König – Schüßler, Boeke (67. Brussig), Wolff, Fritsch (60. Lange), Rhode, L. Rebone, Wesemeier, Gallert (72. M. Rebone), Müller, Blümel

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Eftindjioski (74. Al Houri), Banas, Adjioski, Tafere (86. Alicke), Qorbani, Kitanoski, Ilijoski, Madaus (88. Desale), Otto (90. Hahn), Madaus

Tore: 0:1 Wojciech Radoslaw Banas (2.), 0:2 Yul Kilian Boeke (44.), 1:2 Mathias Rhode (80.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Marcel Sindermann, Daniel Heine; Zuschauer: 15