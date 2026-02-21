Der SV Union Heyrothsberge gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2, den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) zu besiegen. 43 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Biederitz/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 geboten. Die Biederitzer waren den Gästen aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Biederitzer legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Tom Marks der Torschütze (74.).

Es lief nicht gut für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Schon drei Spielminuten später konnte Hannes Schulze (Heyrothsberge) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Mit 4:1 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. Die Biederitzer sicherten sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Marks (86. Hrachowitz), Taube (81. Vorhölter), Wöhler, Gropius, Fritz, Vasükov (70. Marth), Vogel (64. Schulze), Kloska (86. Thorand), Voelckel, Schlüter

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Schulz, Rasche, Koopmann (80. Aldinar), Klawunn, Oeding, Simon, Alali Alhamad, Niemann, Kutz, Wegelin

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43