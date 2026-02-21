Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich der Osterweddinger SV vor 64 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg freuen.

Sülzetal/MTU. Osterwedding – Magdeburg: Nachdem der Osterweddinger SV an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit zwei Treffern Vorsprung. Endstand: 3:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Kai Rathsack (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der Osterweddinger SV musste noch einmal Gelb hinnehmen (57.). Das Gegentor konnten die Osterweddinger in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oskar Yannik Schulze den Ball ins Netz.

70. Minute Osterweddinger SV gleichauf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg steckte jetzt einmal Gelb ein. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Am Ende der Partie sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Schulze den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 ausbaute (90.+2). Damit war der Sieg der Osterweddinger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Dziobek (75. Hübler), Schulze (90. Suchanek), Falkenberg, Müller (46. Loof), Magel, Iser (75. Koch), Reuter, Klaus, Barkowski, Nölle

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Seegers, Theele (77. Hornbach), Skorsetz, Gropius, Dreiling, Rittmeister, Meyer (46. Brandt), Rathsack, Grzenda, Schröder

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64