Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 43 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Biederitz/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Alexander Vasükov (SV Union Heyrothsberge) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 63, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Tom Marks (74.) erzielt wurde.

SV Union Heyrothsberge führt in Minute 74 mit 2:0

Es sah nicht gut aus für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 gelang es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Hannes Schulze den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (84.). Damit war der Sieg der Biederitzer gesichert. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Voelckel, Schlüter, Wöhler, Fritz, Marks (86. Hrachowitz), Taube (81. Vorhölter), Vogel (64. Schulze), Vasükov (70. Marth), Gropius, Kloska (86. Thorand)

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Rasche, Oeding, Klawunn, Koopmann (80. Aldinar), Simon, Alali Alhamad, Niemann, Kutz, Wegelin, Schulz

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43