Am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnte sich die SV Union Heyrothsberge vor 43 Fußballfans über einen soliden 4:1 (0:0)-Sieg gegen den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt freuen.

Biederitz/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Heyrothsberge Pl.2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Biederitzer schlugen die Gäste aus Magdeburg-Neustadt mit 4:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte zwei Gelbe Karten an die Gäste (44., 50.). Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war bereits gut in Gange, als Alexander Vasükov für Heyrothsberge traf und in Spielminute 63 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Biederitzer legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Tom Marks der Torschütze (74.).

SV Union Heyrothsberge baut Vorsprung auf 2:0 aus – 74. Minute

Es lief nicht gut für den TuS 1860 Magdeburg-Neustadt. In Minute 74 schaffte es Spieler Nummer 17 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Christian Kloska traf für Heyrothsberge in Minute 81. Spielstand 3:1 für die SV Union Heyrothsberge.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Biederitz

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Bereits drei Spielminuten darauf konnte Hannes Schulze (Heyrothsberge) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (84.). Mit 4:1 gingen die Biederitzer als Sieger vom Platz. Die SV Union Heyrothsberge sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Union Heyrothsberge – TuS 1860 Magdeburg-Neustadt

SV Union Heyrothsberge: Biegelmeier – Kloska (86. Thorand), Vogel (64. Schulze), Taube (81. Vorhölter), Wöhler, Vasükov (70. Marth), Schlüter, Marks (86. Hrachowitz), Fritz, Voelckel, Gropius

TuS 1860 Magdeburg-Neustadt: Brachwitz – Klawunn, Kutz, Simon, Koopmann (80. Aldinar), Wegelin, Oeding, Rasche, Schulz, Niemann, Alali Alhamad

Tore: 1:0 Alexander Vasükov (63.), 2:0 Tom Marks (74.), 2:1 Patrick Oeding (74.), 3:1 Christian Kloska (81.), 4:1 Hannes Schulze (84.); Zuschauer: 43