Einen 3:2 (3:1)-Heimsieg gegen den MSC Preussen heimste der SV 1889 Altenweddingen am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 ein.

Sülzetal/MTU. Der SV 1889 Altenweddingen und der MSC Preussen haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (3:1).

Schon kurz nach dem Anstoß kam es zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Fabian Richter das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Die Sülzetaler konterten in der 27. Spielminute. Diesmal war Majed Al Mori der Torschütze.

27. Minute SV 1889 Altenweddingen auf Augenhöhe mit MSC Preussen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Richter für Altenweddingen (35.). Die Partie blieb spannend. Fabian Richter traf für Altenweddingen (46). Spielstand 3:1 für den SV 1889 Altenweddingen.

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

25 Minuten nach der Pause konnte Al Mori (Preussen) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SV 1889 Altenweddingen – MSC Preussen

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Schwarz, Zywotek (82. Rein), Deike, Krüger, Tandel (72. Krause), Winkelmann (90. Gumtz), Harnau, Wendland, Dethlefsen, Richter

MSC Preussen: Thiem – Volkmer (70. Tischer), Farho, El Zayat, Kidw (46. Norenko), Rezai, Dervishaj, Preuss, Jibril, Al Mori, Hussen Gahdo (46. Kompaniiets)

Tore: 1:0 Fabian Richter (10.), 1:1 Majed Al Mori (27.), 2:1 Fabian Richter (35.), 3:1 Fabian Richter (46.), 3:2 Majed Al Mori (70.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Heinz Schwarzlose, Klaus Stock; Zuschauer: 75