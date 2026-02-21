Der Osterweddinger SV errang am 16. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 vor 64 Fußballfans einen klaren 3:1 (0:1)-Sieg gegen den SV Seilerwiesen Magdeburg.

Sülzetal/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der Osterweddinger SV nach einem deutlichen Rückstand den SV Seilerwiesen Magdeburg mit einem 3:1 (0:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Maik Luca Gawantka (Timmenrode) zwei Gelbe Karten an die Osterweddinger (16., 24.). Kai Rathsack (SV Seilerwiesen Magdeburg) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 44, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der Osterweddinger SV steckte noch einmal Gelb ein (57.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Osterweddinger revanchieren: In Minute 70 wurde das Gegentor durch Oskar Yannik Schulze erzielt.

Osterweddinger SV Kopf an Kopf mit SV Seilerwiesen Magdeburg – 1:1 in Minute 70

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Seilerwiesen Magdeburg kassierte jetzt einmal Gelb. Unentschieden. Osterweddings Manuel Hübler konnte seinem Team in Minute 83 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sülzetal

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 16

Am Ende des Duells sollte es dem Osterweddinger SV noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Schulze den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 festigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Osterweddinger entschieden.

Aufstellung und Statistik: Osterweddinger SV – SV Seilerwiesen Magdeburg

Osterweddinger SV: Steinwerth – Dziobek (75. Hübler), Falkenberg, Schulze (90. Suchanek), Iser (75. Koch), Magel, Klaus, Reuter, Barkowski, Müller (46. Loof), Nölle

SV Seilerwiesen Magdeburg: Gleiß – Meyer (46. Brandt), Schröder, Rittmeister, Theele (77. Hornbach), Dreiling, Grzenda, Rathsack, Seegers, Skorsetz, Gropius

Tore: 0:1 Kai Rathsack (44.), 1:1 Oskar Yannik Schulze (70.), 2:1 Manuel Hübler (83.), 3:1 Oskar Yannik Schulze (90.+2); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Mario Gawantka, Frank Liedicke; Zuschauer: 64