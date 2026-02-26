Schädlinge und invasive Pflanzen Dölauer Heide: Halles Stadtwald ist nur teilweise in stabilem Zustand
Wie geht's Halles Stadtwald? Stadtförsterin Sophie Richter äußert sich zu Schädlingsbefall, invasiven Pflanzenarten und dem Fördergeld, das jüngst für die Dölauer Heide bewilligt wurde.
26.02.2026, 18:57
Halle (Saale)/MZ. - In der Dölauer Heide hat sich auch in den zurückliegenden Wintermonaten etwas getan. Halles Stadtförsterin Sophie Richter zählt auf, was im Wald gemacht wurde: „Durchforstungen, Verkehrssicherung, sowie Unterhaltung und Reparatur von Erholungseinrichtungen wie Bänken und Mülleimern.“ Unklar ist derweil noch, welche Auswirkungen der Winter und die Witterung der vergangenen Monate auf den Stadtwald hatten.