Wie geht's Halles Stadtwald? Stadtförsterin Sophie Richter äußert sich zu Schädlingsbefall, invasiven Pflanzenarten und dem Fördergeld, das jüngst für die Dölauer Heide bewilligt wurde.

Dölauer Heide: Halles Stadtwald ist nur teilweise in stabilem Zustand

Prüfender Blick auf eine nachgewachsene Ulme: Halles Stadtförsterin Sophie Richter im vergangenen Jahr in der Dölauer Heide

Halle (Saale)/MZ. - In der Dölauer Heide hat sich auch in den zurückliegenden Wintermonaten etwas getan. Halles Stadtförsterin Sophie Richter zählt auf, was im Wald gemacht wurde: „Durchforstungen, Verkehrssicherung, sowie Unterhaltung und Reparatur von Erholungseinrichtungen wie Bänken und Mülleimern.“ Unklar ist derweil noch, welche Auswirkungen der Winter und die Witterung der vergangenen Monate auf den Stadtwald hatten.