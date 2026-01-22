Zeitz startet mit Jubiläum in die Faschingszeit Vom Volkskunstkollektiv zum Zeitzer Carneval Verein: 40 Jahre ZCV
Der Zeitzer Carneval Verein feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Matthias Pfützner erinnert sich, wie einst alles begann.
22.01.2026, 16:00
Zeitz/MZ. - Jetzt haben die Narren Hochsaison, denn die fünfte Jahreszeit geht in die Vollen und der ZCV feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Doch wer weiß eigentlich, welche Abkürzung hinter den Buchstaben ZCV ursprünglich einmal stand? Präsident Matthias Pfützner schmunzelt und erzählt: