Der Zeitzer Carneval Verein feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Matthias Pfützner erinnert sich, wie einst alles begann.

Die Tänzerinnen des ZCV legen eine flotte Sohle auf das Parkett, hier ein Schnappschuss aus dem vergangenen Jahr.

Zeitz/MZ. - Jetzt haben die Narren Hochsaison, denn die fünfte Jahreszeit geht in die Vollen und der ZCV feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Doch wer weiß eigentlich, welche Abkürzung hinter den Buchstaben ZCV ursprünglich einmal stand? Präsident Matthias Pfützner schmunzelt und erzählt: