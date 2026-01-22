weather heiter
Zeitz
Der Zeitzer Carneval Verein feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Matthias Pfützner erinnert sich, wie einst alles begann.

Von Yvette Meinhardt 22.01.2026, 16:00
Die Tänzerinnen des ZCV legen eine flotte Sohle auf das Parkett, hier ein Schnappschuss aus dem vergangenen Jahr.
Die Tänzerinnen des ZCV legen eine flotte Sohle auf das Parkett, hier ein Schnappschuss aus dem vergangenen Jahr. Foto: René Weimer

Zeitz/MZ. - Jetzt haben die Narren Hochsaison, denn die fünfte Jahreszeit geht in die Vollen und der ZCV feiert sein 40-jähriges Jubiläum. Doch wer weiß eigentlich, welche Abkürzung hinter den Buchstaben ZCV ursprünglich einmal stand? Präsident Matthias Pfützner schmunzelt und erzählt: