Die Bulls haben vor den letzten drei Spielen der Hauptrunde einen Platz unter den Top fünf fast sicher. Warum die Entwicklung der Mannschaft den Kaderplaner aber nicht ganz zufrieden macht.

"Ich bin damit nicht d'accord": Was Sportchef Christian Hommel bei den Saale Bulls stört

Christian Hommel sieht bei den Saale Bulls noch Luft nach oben.

Halle/MZ. Christian Hommel mag die Statistik-Spielereien an seinem Arbeitslaptop. Während er über die bisherige Spielzeit sinniert, spricht der Sportdirektor der Saale Bulls von gelb markierten Saisonphasen und vier Kuchenstücken, in die er die Spielzeit der Eishockey-Oberliga unterteilt hat. „Ich analysiere alle zehn Spiele und schaue, wie die Entwicklung war“, erklärt Hommel.