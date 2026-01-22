weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Trotz fast gesicherten Playoffs: "Ich bin damit nicht d'accord": Was Sportchef Christian Hommel bei den Saale Bulls stört

Trotz fast gesichterten Playoffs "Ich bin damit nicht d'accord": Was Sportchef Christian Hommel bei den Saale Bulls stört 

Die Bulls haben vor den letzten drei Spielen der Hauptrunde einen Platz unter den Top fünf fast sicher. Warum die Entwicklung der Mannschaft den Kaderplaner aber nicht ganz zufrieden macht.

Von Christopher Kitsche 22.01.2026, 17:20
Christian Hommel sieht bei den Saale Bulls noch Luft nach oben.
Christian Hommel sieht bei den Saale Bulls noch Luft nach oben. Foto: Objektfoto

Halle/MZ. Christian Hommel mag die Statistik-Spielereien an seinem Arbeitslaptop. Während er über die bisherige Spielzeit sinniert, spricht der Sportdirektor der Saale Bulls von gelb markierten Saisonphasen und vier Kuchenstücken, in die er die Spielzeit der Eishockey-Oberliga unterteilt hat. „Ich analysiere alle zehn Spiele und schaue, wie die Entwicklung war“, erklärt Hommel.