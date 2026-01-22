Drei Männer haben am Mittwochabend in Görzig offenbar versucht, Getreide aus einem Lager zu stehlen. Der Besitzer erwischte sie jedoch und wusste ihre Flucht zu verhindern. Was die Polizei dazu bekannt gibt.

Auf frischer Tat ertappt: Drei Männer wollen Getreide aus Speicher stehlen - Besitzer sperrt sie dort ein

Begehrte Körner: Die Männer hatten Säcke dabei, um das Getreide abzutransportieren. Einige waren schon gefüllt, als sie erwischt wurden.

Görzig/MZ. - Das ging gehörig schief: Drei Männer im Alter von 35, 37 und 55 Jahren haben am Mittwochabend in Görzig offenbar versucht, Getreide aus einem Lager zu stehlen. Das teilte die Köthener Polizei mit. Der Besitzer eines landwirtschaftlichen Unternehmens habe die Männer aber gegen 21 Uhr erwischt und sie bis zum Eintreffen der Beamten kurzerhand in einer Lagerhalle in der Teichstraße eingeschlossen.

Die Täter waren über das offenstehende Tor in den Speicher gelangt und hatten Getreide in mitgebrachte Säcke geschaufelt. Einige gefüllte Behältnisse mit einem Warenwert von circa 50 Euro waren bereits zum Abtransport bereitgestellt.

Den Männern wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Gegen das Trio wird nun wegen Diebstahls ermittelt.