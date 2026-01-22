Am 24. Januar öffnet das größte Gymnasium von Sachsen-Anhalt in Wittenberg seine drei Häuser für interessierte Besucher. Was die Schulgemeinschaft für Viertklässler und deren Eltern vorbereitet hat.

Gymnasium Leucorea lädt an drei Standorten zum Entdecken ein

Das Gymnasium Leucorea in Wittenberg, hier Haus Cranach, öffnet am Samstag seine Türen.

Wittenberg/MZ. - Der Januar ist ein guter Monat für weiterführende Bildungseinrichtungen, um zukünftige Schüler und deren Eltern über die jeweiligen Angebote zu informieren. An diesem Samstag, 24. Januar, öffnet in Wittenberg das Gymnasium Leucorea seine Türen. Es ist das größte Gymnasium in Sachsen-Anhalt und besichtigt werden können alle drei Standorte in der Lutherstadt.