In Wittenberg wurden das Lucas-Cranach und das Luther-Melanchthon-Gymnasium fusioniert. Jetzt haben Hunderte Gäste an einem Namensfest für die Schule in der Phönix Theaterwelt Wittenberg teilgenommen und ein Stück der Gruppe „dunkelbunt“ erlebt. Worum es geht, was gesagt wird.

Der neue Name des Wittenberger Gymnasiums steht jetzt auch auf Schildern. Am Donnerstagvormittag wurden sie bei einer Namensfeier in der Phönix Theaterwelt präsentiert von Schulleiterin Anja Aichinger, Ministerpräsident Reiner Haseloff (M.) und Landrat Christian Tylsch.

Wittenberg/MZ. - Nehmen wir also die Apokalypse. Vorhergesagt wurde sie in der Vergangenheit immer mal wieder und neben anderen auch von Michael Stifel. Der Theologe und Mathematiker, der in Wittenberg auch den Reformator Martin Luther kannte, prophezeite den Untergang der Welt für den 19. Oktober 1533 um 8 Uhr früh. Ein Irrtum, doch sorgte das im Volk für Aufruhr. Jetzt ist dem Mann, der in Wittenberg sogar in Schutzhaft genommen werden musste, in „Leukon Oros – Geschichten vom weißen Berg“ eine eigene Szene gewidmet. Zu erleben war das Stück in der Phönix-Theaterwelt Wittenberg am Donnerstagvormittag. Eine zweite Vorstellung war am Abend angesetzt.