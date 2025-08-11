Bokai Huang aus China hat am Freitagabend mit 5,60 Meter das diesjährige Meeting der Stabhochspringer vor dem Dessauer Rathaus gewonnen. Warum ein lauter Knall die zahlreichen Zuschauer erschreckt hat.

Chinese gewinnt Flugshow in Dessau - Stabbruch bei Matt Ludwig sorgt für lauten Schreckmoment

Bokai Huang aus China präsentiert akrobatisches Können bei der Höhenjagd vor dem Dessauer Rathaus.

DESSAU/MZ. - Herrlich warmes Wetter, ein lauer Sommerabend und ein tolles Publikum auf dem Dessauer Marktplatz, so die äußeren Bedingungen für das diesjährige Internationale DVV Stadtwerke Stabhochsprungmeeting. An der guten Stimmung hatten die zwölf teilnehmenden Sportler ihren Anteil. Sie boten den begeisterten Zuschauern eine packende Flugshow vor dem Rathaus.