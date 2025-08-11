Kein Empfang in Sangerhäuser Ortsteil Horla bleibt vorerst im Funkloch - woran es diesmal liegt
An der L 232 bei Horla steht seit Monaten ein neuer Sendemast der Telekom, der den Ort versorgen soll. Warum der weiter nicht funktioniert.
11.08.2025, 12:33
Horla/MZ. - Großer Unmut im kleinen Horla: Der Sangerhäuser Ortsteil liegt noch immer im Funkloch. Der neue Telekommast an der L 232 funktioniert weiterhin nicht. Dabei hatte die Telekom zuletzt versprochen, dass er Ende Juli dieses Jahres in Betrieb gehen wird. Die Handys zeigen aber weiterhin keinen Empfang an.