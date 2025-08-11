In der Bitterfelder Anhaltschule begrüßen ein Dino und ein Zauberer die Abc-Schützen. Die Zuckertüten müssen dafür noch etwas warten.

Die ABC- Schützen der Klasse 1b der Anhalt-Grunschule bekommen von Ihren Eltern die Zuckertüten

Bitterfeld/MZ. - Aufgeregt rutschen die Mädchen und Jungen der neuen Klassen 1a und 1b am Samstagmorgen auf ihren Stühlen in der Aula der Bitterfelder Grundschule „Anhaltsiedlung“ herum. Schließlich wird es jetzt ernst. „Ab Montag lernt ihr jeden Tag etwas Neues“, verspricht Schulleiterin Kerstin Masslich den Abc-Schützen. Das könne ganz schön anstrengend sein. Aber es mache auch viel Spaß. „Und ich bin ganz sicher: Ihr schafft das.“