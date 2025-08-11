Einschulung in Bitterfeld-Wolfen Schulstart voller Zauberei - Dino begrüßt ABC-Schützen der Anhaltschule
In der Bitterfelder Anhaltschule begrüßen ein Dino und ein Zauberer die Abc-Schützen. Die Zuckertüten müssen dafür noch etwas warten.
11.08.2025, 13:00
Bitterfeld/MZ. - Aufgeregt rutschen die Mädchen und Jungen der neuen Klassen 1a und 1b am Samstagmorgen auf ihren Stühlen in der Aula der Bitterfelder Grundschule „Anhaltsiedlung“ herum. Schließlich wird es jetzt ernst. „Ab Montag lernt ihr jeden Tag etwas Neues“, verspricht Schulleiterin Kerstin Masslich den Abc-Schützen. Das könne ganz schön anstrengend sein. Aber es mache auch viel Spaß. „Und ich bin ganz sicher: Ihr schafft das.“