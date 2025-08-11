In der Nacht zum Sonntag wurde an der Goitzsche in der Nähe des Pegelturms mehrere Jugendliche bedroht - und die Reifen ihrer Räder zerstochen.

Zwischenfall an der Goitzsche bei Bitterfeld - Radfahrer bedroht Jugendliche mit einem Messer

Der Zwischenfall geschah in der Nähe des Pegelturms an der Goitzsche.

Friedersdorf/MZ. - Ein Radfahrer hat in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr an der Goitzsche mehrere 16-jährige Jugendliche mit einem Messer bedroht. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld gemeldet.

Nach Angaben der Ermittler hatten die jungen Leute auf einer Bank in der Nähe des Pegelturms zwischen Bitterfeld und Friedersdorf gesessen, als der Radfahrer vorbeifuhr. Einer der Jugendlichen winkte ihm zu, woraufhin der Mann vom Rad stieg, die Gruppe beleidigte und ein Messer zog. Anschließend stach er in die Reifen der Fahrräder der Jugendlichen. Danach fuhr der Täter auf dem Goitzscheradweg gen Bitterfeld.

Der Mann wird als 30 bis 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß, von sportlicher Gestalt, mit kurzem glattrasiertem Bart und kurzen hochgegelten blonden Haaren beschrieben. Er soll ein blaues T-Shirt und eine lange Hose getragen haben.

Hinweise unter Tel.: 03493/30 10 oder per Mail an [email protected]