Kampf gegen neuen Windpark Unter welcher Voraussetzung Saalekreis für Müchelner Bürger kämpfen will
Zwischen Mücheln und Schnellroda soll ein Windvorranggebiet ausgewiesen werden. Ein Investor hat bereits für neun XXL-Windräder eine Baugenehmigung beantragt. Nun informierte die Regionale Planungsgemeinschaft Halle aufgebrachte Einwohner, dass beides noch verhindert werden kann.
22.01.2026, 16:00
Mücheln/MZ. - Gegen ein neues Windvorranggebiet zwischen Mücheln und Schnellroda sowie Pläne eines Investors, dort neun XXL-Windräder neu zu errichten, gibt es seit Wochen Widerstand seitens der Bevölkerung, vor allem aus den besonders betroffenen Ortsteilen Oechlitz und Schmirma. Über 700 Unterschriften gegen das Projekt wurden gesammelt.