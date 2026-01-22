weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kampf gegen neuen Windpark: Unter welcher Voraussetzung Saalekreis für Müchelner Bürger kämpfen will

Zwischen Mücheln und Schnellroda soll ein Windvorranggebiet ausgewiesen werden. Ein Investor hat bereits für neun XXL-Windräder eine Baugenehmigung beantragt. Nun informierte die Regionale Planungsgemeinschaft Halle aufgebrachte Einwohner, dass beides noch verhindert werden kann.

Von Diana Dünschel 22.01.2026, 16:00
Zwischen Mücheln und Schnellroda gibt es schon Windräder. Jetzt soll das Gelände Windvorranggebiet werden.
Zwischen Mücheln und Schnellroda gibt es schon Windräder. Jetzt soll das Gelände Windvorranggebiet werden. (Foto: Diana Dünschel)

Mücheln/MZ. - Gegen ein neues Windvorranggebiet zwischen Mücheln und Schnellroda sowie Pläne eines Investors, dort neun XXL-Windräder neu zu errichten, gibt es seit Wochen Widerstand seitens der Bevölkerung, vor allem aus den besonders betroffenen Ortsteilen Oechlitz und Schmirma. Über 700 Unterschriften gegen das Projekt wurden gesammelt.