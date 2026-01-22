Zwischen Mücheln und Schnellroda soll ein Windvorranggebiet ausgewiesen werden. Ein Investor hat bereits für neun XXL-Windräder eine Baugenehmigung beantragt. Nun informierte die Regionale Planungsgemeinschaft Halle aufgebrachte Einwohner, dass beides noch verhindert werden kann.

Zwischen Mücheln und Schnellroda gibt es schon Windräder. Jetzt soll das Gelände Windvorranggebiet werden.

Mücheln/MZ. - Gegen ein neues Windvorranggebiet zwischen Mücheln und Schnellroda sowie Pläne eines Investors, dort neun XXL-Windräder neu zu errichten, gibt es seit Wochen Widerstand seitens der Bevölkerung, vor allem aus den besonders betroffenen Ortsteilen Oechlitz und Schmirma. Über 700 Unterschriften gegen das Projekt wurden gesammelt.