Katja und Ralf Bianga sind das aktuelle Prinzenpaar des Ascherslebener Carneval Clubs und stehen in der 58. Session ganz im Zeichen des Ehrenamts und der guten Laune. Wie die Meisdorfer zum ACC gekommen sind.

Regieren mit Herz und Humor: Katja und Ralf Bianga führen Ascherslebens Karnevalisten in 58. Session

Aschersleben/Meisdorf/MZ - Einmal Prinzessin sein – dieser Wunsch ist für Katja Bianga aus Meisdorf in Erfüllung gegangen. Gemeinsam mit ihrem Mann Ralf bildet sie das aktuelle Prinzenpaar des Ascherslebener Carneval Clubs (ACC). In feinen, stilvollen Roben repräsentieren die beiden in den kommenden Wochen den Verein – und könnten stolzer kaum sein.