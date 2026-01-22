Die strafrechtlichen Vorermittlungen gegen Stadtmuseumschefin Jane Unger sind eingestellt. Innerhalb der Stadtverwaltung geht das Verfahren jedoch weiter.

Nach anonymer Anzeige: Staatsanwalt stellt Verfahren gegen Halles Museumschefin Unger ein

Halle (Saale)/MZ. - Jane Unger, die Chefin des halleschen Stadtmuseums, kann aufatmen. Die Staatsanwaltschaft Halle hat ihr Vorermittlungsverfahren gegen die 59-Jährige eingestellt. Strafrechtlich sind die Vorwürfe gegen sie damit vom Tisch. Aber innerhalb der Stadtverwaltung läuft nach wie vor ein Verfahren.