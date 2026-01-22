weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Wirbel um Vorermittlungen: Nach anonymer Anzeige: Staatsanwalt stellt Verfahren gegen Halles Museumschefin Unger ein

Die strafrechtlichen Vorermittlungen gegen Stadtmuseumschefin Jane Unger sind eingestellt. Innerhalb der Stadtverwaltung geht das Verfahren jedoch weiter.

Von Jonas Nayda 22.01.2026, 18:00
Blick auf das Stadtmuseum in Halle
Blick auf das Stadtmuseum in Halle (Archivfoto: Jan Woitas/dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Jane Unger, die Chefin des halleschen Stadtmuseums, kann aufatmen. Die Staatsanwaltschaft Halle hat ihr Vorermittlungsverfahren gegen die 59-Jährige eingestellt. Strafrechtlich sind die Vorwürfe gegen sie damit vom Tisch. Aber innerhalb der Stadtverwaltung läuft nach wie vor ein Verfahren.