Wirbel um Vorermittlungen Nach anonymer Anzeige: Staatsanwalt stellt Verfahren gegen Halles Museumschefin Unger ein
Die strafrechtlichen Vorermittlungen gegen Stadtmuseumschefin Jane Unger sind eingestellt. Innerhalb der Stadtverwaltung geht das Verfahren jedoch weiter.
22.01.2026, 18:00
Halle (Saale)/MZ. - Jane Unger, die Chefin des halleschen Stadtmuseums, kann aufatmen. Die Staatsanwaltschaft Halle hat ihr Vorermittlungsverfahren gegen die 59-Jährige eingestellt. Strafrechtlich sind die Vorwürfe gegen sie damit vom Tisch. Aber innerhalb der Stadtverwaltung läuft nach wie vor ein Verfahren.