  4. Ermittlungen gegen Museumschefin wegen Schwarzgeld und Hygiene

Ehemalige OB-Büroleiterin unter Druck Staatsanwaltschaft prüft Vorwürfe gegen Direktorin des Stadtmuseums Halle

Im Stadtmuseum Halle steht die Direktorin Jane Unger unter Druck. Eine anonyme Anzeige nennt Schwarzgeld, Arbeitszeitbetrug und Hygieneprobleme. Die Staatsanwaltschaft prüft.

Von Jonas Nayda und Marvin Matzulla Aktualisiert: 22.09.2025, 20:31
Die Staatsanwaltschaft prüft anonyme Vorwürfe gegen die Direktorin des Stadtmuseums Halle Jane Unger. Es geht um Schwarzgeld, Hygieneprobleme und angebliche Bevorzugungen im Dienst. (Foto: Jonas Nayda)

Halle (Saale)/MZ. - Sie gilt als eine der einflussreichsten Personen innerhalb der halleschen Stadtverwaltung - jetzt sieht sie sich mehreren Vorwürfen ausgesetzt: Jane Unger, die Chefin des halleschen Stadtmuseums. Die 59-Jährige gerät durch einen anonymen Brief unter Druck. Der Fall liegt sogar schon bei der Staatsanwaltschaft.