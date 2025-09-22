Ehemalige OB-Büroleiterin unter Druck Staatsanwaltschaft prüft Vorwürfe gegen Direktorin des Stadtmuseums Halle
Im Stadtmuseum Halle steht die Direktorin Jane Unger unter Druck. Eine anonyme Anzeige nennt Schwarzgeld, Arbeitszeitbetrug und Hygieneprobleme. Die Staatsanwaltschaft prüft.
Aktualisiert: 22.09.2025, 20:31
Halle (Saale)/MZ. - Sie gilt als eine der einflussreichsten Personen innerhalb der halleschen Stadtverwaltung - jetzt sieht sie sich mehreren Vorwürfen ausgesetzt: Jane Unger, die Chefin des halleschen Stadtmuseums. Die 59-Jährige gerät durch einen anonymen Brief unter Druck. Der Fall liegt sogar schon bei der Staatsanwaltschaft.