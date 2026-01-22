„Unser Schopp“ stellt sich vor Hat schon bald ein neuer Dorfladen in Benndorf rund um die Uhr geöffnet?

Vor den Einwohnern aus Benndorf liegt eine große Chance. Die Einkaufsmöglichkeiten im Ort könnten sich mit dem Angebot von „Unser Schopp“ aus Zörbig deutlich verbessern. Die Akteure wollen sich und ihr Konzept für einen Dorfladen vorstellen.